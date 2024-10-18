زيادة البنزين.. اجرة المواصلات الجديدة على جميع الخطوط في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، قرارًا بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي "البنزين 95 - 17 جنيه للتر، البنزين 92 - 15,25 جنيه للتر، البنزين 80- 13,75 جنيه للتر، السولار 13,50 جنيه للتر، والكيروسين 13,50 جنيه للتر"، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وغاز تموين السيارات 7 جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

هذا وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب تاكسي الأجرة 10 جنيه على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة ومبلغ 3 جنيه عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة، و11 جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قري المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

هذا وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037).