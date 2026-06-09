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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

كتب : وكالات

09:17 م 09/06/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضافت الخارجية في بيان، أن الاتصال جاء في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

التعاون المصري الإماراتي

وبحسب البيان، تناول الوزيران سبل الارتقاء بالتعاون المصري الإماراتي في مختلف المجالات، والتأكيد على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية راسخة وتنسيق وثيق، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

الأزمة الإيرانية

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية، حيث تم بحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق في هذا الشأن والعمل علي خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مستجدات القضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، بحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.

التطورات في لبنان

كما تناولا التطورات في لبنان، حيث شددا على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على امن استقرار لبنان.

الأوضاع في السودان

وتطرق الوزيران كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، وجهود الرباعية في هذا الشأن، والعمل علي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص التسوية السياسية.

الملفات الإقليمية

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف الملفات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.

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مصر والإمارات أزمة السودان قصف لبنان حرب إيران

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