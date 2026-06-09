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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية

كتب : وكالات

09:05 م 09/06/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

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جرى اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصري، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور متنامٍ وتنسيق وثيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم المسار الدبلوماسي لاحتواء التوترات وخفض التصعيد والحفاظ على أمن الإقليم واستقراره.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الجارية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، بما يمهد الطريق لإطلاق مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة من داخل القطاع، وصولاً إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، مؤكدين أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701.

وفيما يتعلق بالسودان، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات تستهدف إنشاء كيانات موازية أو المساس بمؤسسات الدولة السودانية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار ودعم المسار السياسي السوداني-السوداني.

وأكد الوزيران في ختام الاتصال علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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التطورات الإقليمية الشرق الأوسط حرب إيران مصر والسعودية

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