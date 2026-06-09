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وزير الخارجية يجري اتصالات مع مسؤولين أفارقة لتعزيز التنسيق بشأن أولويات العمل المشترك

كتب : وكالات

06:57 م 09/06/2026

بدر عبد العاطي

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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وإدوارد بزيمانا وزير خارجية جمهورية بوروندي دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، ومحمود ثابت وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، وتيريز واجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر مع الأشقاء الأفارقة بشأن أولويات العمل الأفريقي المشترك.

وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات تناولت سبل تعزيز التنسيق الأفريقي لإرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار بالقارة، ودفع جهود التنمية المستدامة، كما تم تبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الصحية في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الصحية.

وخلال الاتصال، أكد عبد العاطي استعداد مصر الدائم لمشاركة ما لديها من إمكانات وخبرات ودعم فني في هذا المجال، انطلاقاً من الدور المصري الداعم للأشقاء، والحرص على تعزيز الأمن الصحي في القارة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصالات تناولت المواعيد الجديدة المقترحة والتحضيرات الخاصة بعقد قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، والدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وفعاليات الاتحاد الأفريقي المصاحبة لهما المقرر استضافتهم في مصر خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودفع جهود التكامل الاقتصادي القاري.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد الأفريقي مصر

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