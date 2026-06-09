أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وذلك عقب سلسلة إنذارات بإخلاء المدينة أصدرها الجيش الإسرائيلي قبل تنفيذ الهجمات.

إنذارات إخلاء تشمل أحياء المدينة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أوامر عاجلة بإخلاء مدينة صور بالكامل، بما في ذلك أحياء سكنية متعددة من بينها الحي المسيحي، في خطوة سبقت الغارات الجوية التي استهدفت المدينة.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان مدينة صور وعدداً من المخيمات والأحياء المجاورة إلى مغادرة منازلهم فوراً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

مزاعم إسرائيلية لتبرير العمليات العسكرية

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد ما اعتبره نشاطات حزب الله، مدعيًا أن التحركات العسكرية الجارية تأتي في إطار الرد على التهديدات واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.