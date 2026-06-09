أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها إسرائيل خلال فترة لم تتجاوز 12 ساعة أسفرت عن أضرار مادية تجاوزت نصف مليار دولار، طالت البنية التحتية والمنشآت داخل الأراضي الإسرائيلية، موضحًة أن الإعلان عن هذه الأرقام جاء رغم القيود الإعلامية المعتادة المتعلقة بنشر تفاصيل الخسائر، معتبرة أن الكشف عن حجم الأضرار يعكس خطورة التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

تقديرات أولية وتكلفة غير محسومة

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن المبلغ المعلن يمثل تقديراً أولياً وجزئياً فقط، مشيرة إلى أن أعمال التقييم لا تزال مستمرة، في وقت لم تُحسم فيه بعد الكلفة النهائية للمواجهة، وأكدت المصادر أن استمرار العمليات والتداعيات المرتبطة بها يجعل من الصعب الوصول إلى تقدير نهائي للخسائر في المرحلة الحالية، مع توقعات بارتفاع الأرقام مستقبلاً.

خلاف بين المالية والمنظومة الأمنية

وفي سياق متصل، انتقدت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إدارة الميزانية داخل المؤسسة الأمنية، معتبرة أن الخسائر الجديدة تعكس استمرار المشكلات المرتبطة بإدارة الموارد المالية، رغم أن ميزانية المنظومة الأمنية تبلغ نحو 200 مليار شيكل.

في المقابل، رفضت الجهات الأمنية هذه الانتقادات، مؤكدة أن المواجهة الأخيرة مع إيران تندرج ضمن الظروف الطارئة التي تتطلب استجابات سريعة وغير مخطط لها مسبقاً ضمن بنود الموازنة السنوية.

وأشار مصدر أمني إلى أن العمليات المرتبطة بالمواجهة الأخيرة تمثل نموذجاً واضحاً للمهام الطارئة التي تفرض أعباء مالية إضافية على الجيش، ولا يمكن إدراجها ضمن النفقات الاعتيادية، وكشفت مصادر مطلعة عن استمرار المشاورات بين وزارة المالية والمنظومة الأمنية بشأن آلية تمويل التكاليف المتزايدة، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، لكنها لا تزال تشهد تبايناً كبيراً في وجهات النظر.

الاعتراضات والأضرار ترفع فاتورة المواجهة

وتشمل التكاليف المعلنة نفقات عمليات الاعتراض الصاروخي، ونشر وتشغيل منظومات الدفاع الجوي، وتحريك القوات العسكرية، إضافة إلى الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت المدنية والعسكرية.