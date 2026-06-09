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مسؤول روسي: نظل في حالة ⁠استعداد باستمرار لتوظيف جميع ⁠الوسائل بما في ذلك النووي

كتب : وكالات

06:43 ص 09/06/2026

ميخائيل جالوزين

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قال ميخائيل جالوزين نائب ⁠وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل ‌المتاحة، بما في ذلك الأسلحة ‌النووية، ‌لضمان الأمن.

وأضاف جالوزين في تصريحات لصحيفة ازفستيا نشرت، الثلاثاء، ‌أن روسيا ‌لها وجود ⁠عسكري في روسيا البيضاء وأن البلدين يجريان ⁠بانتظام ‌متابعات مشتركة لفحص ⁠مدى الجاهزية.

وقال: "نظل في حالة ⁠استعداد باستمرار لتوظيف جميع ⁠الوسائل، بما في ذلك الوسائل النووية، لضمان الأمن في الدولة الاتحادية"، في إشارة إلى التحالف السياسي والأمني والاقتصادي ‌بين روسيا وروسيا البيضاء.

يشار إلى أنه في شهر مايو الماضي أجرى الجيش الروسي، مناورات نووية شارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية حينها، بأن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري، من 19 إلى 21 مايو 2026، مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان، وفقا لسكاي نيوز.

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ميخائيل جالوزين روسيا البيضاء السلاح النووي الروسي روسيا

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