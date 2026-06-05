قال مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكسر هذا الجمود لأن "الكرة أصبحت في ملعبه".

وأضاف محسن رضائي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن 24 مليار دولار ليست مبلغا كبيرا بالنسبة لأمريكا والإفراج عنها اختبار للثقة ويجب على واشنطن أن تجتازه.

وأكد مستشار المرشد الإيراني، أنه إذا استمرت الحرب ولم يرفع الحصار فإن إيران ستنقل الحرب إلى المحيط الهندي وباب المندب والبحرين الأحمر والمتوسط.

وطالب رضائي، من ترمب أن يمنح الشعب الإيراني حقوقه وأن يوقف الحصار ويفرج عن أصول إيران المجمدة.

وأكد المسؤول الإيراني، أن الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا يتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وحذر رضائي من العودة إلى الحرب، قائلاً إن إيران ستجر الحرب إلى ما وراء الخليج العربي إذا استأنفت الولايات المتحدة الصراع، ما قد يوسع العمليات العسكرية من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف: "سنضفي بعدا آخر على الحرب بمهاجمة هذه القواعد الأمريكية الأخرى التي هاجمناها حتى الآن".