شهد مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، حالة من التوتر والانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، على خلفية دفع النائبة رشيدة طليب وهي ديمقراطية من ولاية ميشيجان، باتجاه تمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب في لبنان، في خطوة فجّرت نقاشا واسعا داخل المجلس وأدت إلى توقف الجلسة لفترة وجيزة.

انقسام حزبي وتبادل اتهامات داخل القاعة

تحولت المناقشات إلى مواجهة سياسية حادة بين الحزبين داخل قاعة المجلس، أمس الأربعاء، حيث تبادل الأعضاء انتقادات مباشرة بشأن الموقف من العمليات الأمريكية في لبنان ودور حزب الله، وسط تباين واضح في وجهات النظر حول جدوى وتوقيت التصويت على القرار، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وخلال الجلسة، وصف النائب ماكس ميلر وهو جمهوري من ولاية أوهايو، حزب الله بأنه "منظمة إرهابية" ووجّه انتقادات حادة لـ"طليب"، ما دفعها للمطالبة بشطب تصريحاته من السجل الرسمي للكونجرس، وهو ما أدى إلى جدل مُطول تسبب في تعليق أعمال المجلس لأكثر من ساعة.

سجال برلماني واحتدام المواقف داخل الحزبين

بعد الجدل، تم حذف تصريحات ميلر من السجل لاحقا، إلا أنه أعاد تأكيد موقفه عبر بيان رسمي أُدرج في السجل، شدد فيه على تمسكه بما قاله داخل الجلسة.

وفي المقابل، تُواصل النائبة طليب، تحركاتها لدفع التصويت على قرار صلاحيات الحرب، رغم محاولات من قيادات داخل الحزب الديمقراطي لإعادة صياغة المقترح بما يُراعي مخاوف الأعضاء المعتدلين من تأثيره على العمليات العسكرية الأمريكية في لبنان، وفق الموقع الأمريكي.

انقسامات ديمقراطية حول توقيت وصياغة القرار

قالت النائبة ديليا راميريز، وهي ديمقراطية من إلينوي، إن أي تعديل جوهري على القرار سيؤدي إلى إعادة العملية التشريعية من البداية، ما قد يُؤخر التصويت حتى شهر يوليو، مشيرة إلى أن بعض المجموعات المناهضة للحرب تدفع باتجاه الإسراع في اتخاذ موقف حاسم.

فيما أكد النائب براد شنايدر، وهو ديمقراطي من إلينوي، أن القوات الأمريكية في لبنان تُؤدي مهاما وصفها بـ"الضرورية" مثل حماية السفارة الأمريكية ودعم الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله، مشددا على رفضه إلغاء هذه المهام.

كما أعرب النائب جاريد موسكوفيتز، وهو ديمقراطي أيضا من فلوريدا، عن رفضه للمقترح بشكل قاطع، في حين أشار عدد من القيادات الديمقراطية، من بينهم "آدم سميث وجريج ميكس"، إلى استمرار محاولات التوصل إلى صيغة توافقية للقرار.

أصوات تقدمية تدعم التحرك داخل الكونجرس

وفي سياق متصل، اعتبر النائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، أن التطورات في لبنان تستدعي نقاشا أوسع داخل الكونجرس حول صلاحيات الحرب، مشيرا إلى ما وصفه بتصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب بشأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أكد رئيس التجمع التقدمي في الكونجرس جريج كاسار، وهو ديمقراطي من تكساس، أن ما يجري في لبنان "مقلق"، معربا عن دعمه لطرح القضية للنقاش داخل المجلس، مع إمكانية إجراء تعديلات لاحقة على القرار.

خلافات متصاعدة واحتمالات انقسام في التصويت

بحسب "أكسيوس"، تُشير التقديرات داخل الكونجرس إلى أن القرار قد يواجه انقساما واضحا داخل الحزب الديمقراطي عند طرحه للتصويت، في ظل تباين المواقف بين معارضين للتدخل العسكري الأمريكي في لبنان، وآخرين يرون ضرورة استمرار العمليات الحالية.

وتكشف كواليس الكونجرس الأمريكي عن استمرار حالة الانقسام حول قرار الحرب في لبنان، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الملف، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.