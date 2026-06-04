أفادت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن حزب الله حاول استهداف قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي رافي ميلو، خلال زيارة ميدانية أجراها في جنوب لبنان، عبر طائرة مسيّرة استهدفت موقعا كان يتواجد فيه.

انفجار مسيّرة قُرب موقع القائد الإسرائيلي

بحسب الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، انفجرت الطائرة المسيّرة بالقُرب من المكان الذي كان يوجد فيه رافي ميلو أثناء جولته الميدانية في جنوب لبنان، دون أن يُسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

إجراءات أمنية إسرائيلية جديدة

وفي أعقاب الحادث، قررت القيادة العسكرية الإسرائيلية، تعديل الإجراءات الأمنية الخاصة بالزيارات الميدانية التي يُجريها القادة والجنود في بعض المحاور داخل جنوب لبنان، بهدف تعزيز الحماية الأمنية وتقليل مخاطر التعرّض لمحاولات استهداف مستقبلية، حسبما ذكرت "يديعوت".

غموض حول توقيت الحادث

لم تكشف وسائل الإعلام العبرية، عن تاريخ الزيارة التي وقع خلالها الحادث، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، زار جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في أواخر مارس الماضي.

زيارات ميدانية متكررة للقيادات العسكرية

كما أجرى زامير، جولة ميدانية في مدينة الخيام جنوبي لبنان مطلع مايو الماضي، قبل أن يزور منطقة مزارع شبعا في أواخر الشهر ذاته، في إطار المتابعة الميدانية للعمليات العسكرية على الجبهة الشمالية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.