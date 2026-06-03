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"سأوقف الضوضاء الصادرة من المساجد".. بن غفير: أصوات الأذان تمنعني من النوم| فيديو

كتب : محمد جعفر

04:02 م 03/06/2026

إيتمار بن غفير

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جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حملته المتطرفة ضد رفع الأذان في المساجد، معلناً دعمه لمشروع قانون يفرض قيوداً مشددة على استخدام مكبرات الصوت، وذلك بالتزامن مع إعادة طرح المشروع للنقاش داخل الكنيست الإسرائيلي.

بن غفير يتعهد بخفض صوت الأذان

ونشر بن غفير مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يستيقظ على صوت الأذان، قبل أن يتعهد بالعمل على خفضه، واصفاً إياه بأنه "ضوضاء"، وقال في الفيديو: "كفى لا يمكنني النوم.. سأعمل على تغيير هذا الوضع.. وسأوقف الضوضاء الصادرة من المساجد".

ويأتي ذلك بعدما دخل مشروع القانون الذي أعده حزب "القوة اليهودية" مرحلة المناقشات البرلمانية، عقب اجتيازه اللجنة المختصة في 31 مايو الماضي، ويهدف المشروع إلى فرض قيود على استخدام أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، مع إلزام الجهات المعنية بالحصول على تصاريح مسبقة.

غرامات على استخدام مكبرات الصوت في المساجد

وبحسب نص المشروع، ستُفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل (ما يعادل 17 ألف دولار تقريبا)، على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت دون تصريح. كما يشترط القانون منح التراخيص وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت ومدى قرب المساجد من المناطق السكنية.

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