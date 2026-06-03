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ردا على العدوان الأمريكي.. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد عسكرية في الكويت

كتب : وكالات

03:02 ص 03/06/2026

صواريخ إيران

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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت بصواريخ دقيقة، ردا على العدوان السافر للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية في جزيرة قشم.

وجاء في بيان صادر عن حرس الثورة: "ردا على الغطرسة والعدوان السافر الذي ارتكبته القوات الأمريكية الإرهابية باستهدافها السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة 'قشم' العزيزة، قامت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بفضل الله ومدده، ووفاء بعهدها في حماية تراب الوطن، بدك القواعد العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي في دولة الكويت بضربات صاروخية دقيقة ومكثفة، والتي أسفرت عن تدمير أهدافها بنجاح واشتعال النيران في حصون المعتدين".

ووجه حرس الثورة تحذيرا شديد اللهجة للإدارة الأمريكية، قال فيه: "أي حماقة جديدة، أو اعتداء آخر، أو تحرك يمس شبرا واحدا من حدودنا وسيادتنا، سيُجابه برد زلزالي، قاصم، وحاسم، يتجاوز القواعد والحدود المعمول بها، ولن تتوانى قواتنا الباسلة في تحويل كافة مقار المعتدين ومصالحهم في المنطقة إلى رماد".

وأكد البيان أن زمن اضرب واهرب قد ولى، وعلى قوى البغي أن تتحمل العواقب الوخيمة لجهلها ومغامراتها غير المحسوبة".

يُذكر أن الكويت تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، كان آخرها قاعدة "علي السالم" الجوية التي استخدمتها طائرات الشحن الأمريكية لنقل المساعدات خلال أزمة غزة، كما تعتبر قاعدة "عريفجان" مركزا للعمليات الأمريكية في المنطقة.

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الحرس الثوري الإيراني ضرب القواعد الأمريكية الكويت إيران وأمريكا

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