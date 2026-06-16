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زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بإطلاع الكونجرس على مذكرة تفاهم إيران

كتب : مصراوي

07:47 م 16/06/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

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طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بإطلاع الكونجرس على مذكرة التفاهم مع إيران التي تهدف إلى إنهاء الحرب.

وقال شومر إن الأمريكيين قيل لهم عشرات المرات طوال فترة الصراع بأن الحرب أوشكت على الإنتهاء، فقط ليشعروا بخيبة الأمل بعد ذلك.

وأضاف: "أن ترامب لم يقدم للأمريكيين سببًا ليعتقدوا أن اتفاق السلام الأخير لن يجعلهم محبطين مرة أخرى"، مُشددًا على أن ترامب بحاجة إلى الكشف عن الصفقة وإنهاء الحرب لمرة واحدة الآن وإلى الأبد.

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مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس مذكرة تفاهم إيران وأمريكا حرب إيران

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