قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب لن يتردد في استئناف الضربات العسكرية ضد إيران في حال لم تنفذ طهران التزاماتها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.

أشار فانس لقناة "فوكس نيوز" إلى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات طهران، مضيفا: "أن دول الخليج أصبحت حذرة من النظام الإيراني على الرغم من وجود فرص لتحقيق استقرار إقليمي أكبر".

وتابع: "حلفاء الولايات المتحدة في الخليج لا يصدقون أي شيء أيضا إنهم غير متأكدين لا يمكنهم التنبؤ بما سيفعله الإيرانيون بعد 5 سنوات من الآن، لكنهم يرون فرصة حقيقية"، مضيفا: "لذلك سنسلك هذا الطريق سنرى مدى جدية الإيرانيين".

وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا فشلت طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، قال فانس: "إن إيران ستفقد أي مزايا قدمتها الولايات المتحدة".

وقال فانس: "إذا لم يفعلوا ما وعدوا به، فلن يحصلوا على أي فوائد من الصفقة، وكما يقول الرئيس، لدينا كل الأوراق وسيظل اقتصادهم في وضع صعب للغاية إذا لم يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها لتحقيق التقدم".

ووفقا له فإن لدى الولايات المتحدة جميع الأوراق، وإذا لم يلتزموا بالتعهد، فسوف نكتشف ما يجب فعله عندما نصل إلى هناك.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ذلك قد يشمل تجدد العمل العسكري، متابعا: "أعرف الرئيس ترامب منذ زمن طويل أظن أن هذا يعني العودة واستئناف القصف قد يحدث ذلك قد يحدث، وسيفعل لا أعتقد أنه سيتردد قد يعني ذلك عودة الحصار".

واختتم فانس: "هدف ترامب النهائي ليس تغيير النظام بل تغيير سلوك طهران إنه يريد أن تكون إيران دولة طبيعية عليهم أن يتصرفوا على هذا الأساس"، وفقا لروسيا اليوم.