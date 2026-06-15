دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى التنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا: إنه ينبغي أن يتيح إعادة الفتح الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز.

وقال ماكرون، في بيان له على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت مبكر من اليوم، إن فرنسا مستعدة لدعم إعادة الفتح من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة.

وكتب: "إن استئناف حركة الملاحة البحرية، دون قيود أو رسوم، شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".

وأضاف أن الاتفاق يمهد الطريق لمفاوضات أوسع تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أشار إلى أن تلك المحادثات يجب أن تعالج المخاوف بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي، بالإضافة إلى ما وصفه الرئيس الفرنسي بسياسة طهران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وقال ماكرون، إن أي تسوية سلمية دائمة يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف، وفقا لسكاي نيوز.