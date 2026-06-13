إعلان

كوريا الشمالية تهاجم بيانًا أوروبيًا كوريًا جنوبيًا وتدافع عن تعاونها العسكري مع روسيا

كتب : وكالات

06:59 م 13/06/2026

كوريا الجنوبية والشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت كوريا الشمالية هجومًا حادًا على بيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، انتقد العلاقات العسكرية بين بيونج يانج وموسكو خلال فترة الحرب الدائرة في أوكرانيا، واعتبرت السلطات الكورية الشمالية أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتجاوزًا لحقوقها السيادية.

بيان مشترك يدين التعاون مع موسكو

وكان البيان الذي تم اعتماده الأربعاء خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى بروكسل قد انتقد ما وصفه بـ"التعاون العسكري غير القانوني" بين كوريا الشمالية وروسيا، كما أكد أن الدعم الذي تقدمه أطراف ثالثة، وعلى رأسها بيونج يانج، يسهم في تمكين موسكو من مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

بيونج يانج ترد على اتهامات سيول

وردت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على هذه الاتهامات بالتأكيد أن التعاون مع روسيا يندرج ضمن إطار الحقوق السيادية للدولة، ووصفت البيان الأوروبي الكوري الجنوبي بأنه انتهاك واضح لسيادة البلاد، كما أشارت إلى أن هذه المواقف تمثل عملاً عدائيًا خطيرًا يستهدف كوريا الشمالية ومصالحها.

وفي سياق ردها، شددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن كوريا الجنوبية لا تزال تمثل "الدولة العدو" الرئيسية بالنسبة لبيونج يانج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الشمالية روسيا أوكرانيا كوريا الجنوبية الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
زووم

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
اقتصاد

1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
أخبار مصر

11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا