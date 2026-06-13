شنت كوريا الشمالية هجومًا حادًا على بيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، انتقد العلاقات العسكرية بين بيونج يانج وموسكو خلال فترة الحرب الدائرة في أوكرانيا، واعتبرت السلطات الكورية الشمالية أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتجاوزًا لحقوقها السيادية.

بيان مشترك يدين التعاون مع موسكو

وكان البيان الذي تم اعتماده الأربعاء خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى بروكسل قد انتقد ما وصفه بـ"التعاون العسكري غير القانوني" بين كوريا الشمالية وروسيا، كما أكد أن الدعم الذي تقدمه أطراف ثالثة، وعلى رأسها بيونج يانج، يسهم في تمكين موسكو من مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

بيونج يانج ترد على اتهامات سيول

وردت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على هذه الاتهامات بالتأكيد أن التعاون مع روسيا يندرج ضمن إطار الحقوق السيادية للدولة، ووصفت البيان الأوروبي الكوري الجنوبي بأنه انتهاك واضح لسيادة البلاد، كما أشارت إلى أن هذه المواقف تمثل عملاً عدائيًا خطيرًا يستهدف كوريا الشمالية ومصالحها.

وفي سياق ردها، شددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن كوريا الجنوبية لا تزال تمثل "الدولة العدو" الرئيسية بالنسبة لبيونج يانج.