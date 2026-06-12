إعلان

مصر تعرب عن تطلعها لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران

كتب : وكالات

12:25 ص 12/06/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تابعت بارتياح بالغ وثمنت ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقررا تنفيذها ضد إيران مساء اليوم.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية، أعربت مصر عن تطلعها لأن يتم اغتنام الفرصة المتاحة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مختلف القضايا العالقة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي تقوم على تسوية باقي النزاعات في المنطقة والعالم بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن الحلول العسكرية.

وأكدت الخارجية، أن مصر، تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية، جهودها الحثيثة والجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد وإعلاء قيم الحوار تمهيدا للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف.

وجددت مصر تأكيدها على ضرورة الأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جددت مصر إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لارتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم.

كما أعربت مصر عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب مع إيران إلى تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران دونالد ترامب إيران وأمريكا مفاوضات إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لابوبو تثير الجدل في حفل افتتاح كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
علاقات

لابوبو تثير الجدل في حفل افتتاح كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
الموضة

أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
هل ترتفع أسعار الذهب مع إيقاف الضربات الأمريكية على إيران؟
أخبار مصر

هل ترتفع أسعار الذهب مع إيقاف الضربات الأمريكية على إيران؟
بطاقات حمراء تاريخية.. ملخص مباراة منتخب المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح
كأس العالم 2026

بطاقات حمراء تاريخية.. ملخص مباراة منتخب المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟