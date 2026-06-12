قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تابعت بارتياح بالغ وثمنت ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقررا تنفيذها ضد إيران مساء اليوم.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية، أعربت مصر عن تطلعها لأن يتم اغتنام الفرصة المتاحة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مختلف القضايا العالقة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي تقوم على تسوية باقي النزاعات في المنطقة والعالم بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن الحلول العسكرية.

وأكدت الخارجية، أن مصر، تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية، جهودها الحثيثة والجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد وإعلاء قيم الحوار تمهيدا للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف.

وجددت مصر تأكيدها على ضرورة الأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جددت مصر إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لارتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم.

كما أعربت مصر عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب مع إيران إلى تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.