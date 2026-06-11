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خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي عدوان أمريكي في المنطقة

كتب : وكالات

02:41 ص 11/06/2026

القوات المسلحة الإيرانية

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أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردا ساحقا وحاسما على أي عدوان من جانب الجيش الأمريكي في المنطقة.

وقال مقر خاتم الانبياء في بيان فجر اليوم الخميس: "سترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا ساحقا وحاسما على أي عدوان أو شر من جانب جيش الولايات المتحدة المعتدي والإرهابي في المنطقة".

وفي سياق متصل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، نظرا للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو الأمريكي.

وأضافت في بيان: "نحذر من مغادرة أي سفينة لمرساها في الخليج وبحر عُمان"، مؤكدة أنها ستعتبر الاقتراب من مضيق هرمز على أنه "تعاونا مع العدو".

تأتي ذلهذه التطورات بعد تصعيد لافت شهدته المنطقة ليل الأربعاء الخميس، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الغارات العسكرية ضد مواقع متفرقة في إيران بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصنّفت واشنطن هذه الهجمات على أنها "ضربات دفاعية" وُجهت لكبح ما وصفته بـ "العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر"، رغم تحذيرات إيرانية من أن الرد سيكون حاسم، ويشمل المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

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إغلاق مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني بحر عمان مضيق هرمز حرب إيران إيران الرئيس الأمريكي ترامب

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