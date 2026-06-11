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أكسيوس: الضربات الأمريكية على إيران بدأت وواشنطن تتوقع ردا يستهدف قواعدها العسكرية

كتب : عبدالله محمود

01:08 ص 11/06/2026

الضربات الأمريكية على إيران,

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نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي، أن الضربات الأمريكية على إيران بدأت

وأكد مسؤولين أمريكيين، لـ"أكسيوس" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتوقع ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية كما حدث ليلة الثلاثاء.

وأشار المسؤولين الأمريكيين، إلى أن الهدف من الضربات الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق لكنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

وأوضح المسؤولين الأمريكيين، أن الضربات تهدف للضغط على طهران لتوقيع الاتفاق وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات إضافية دفاع عن النفس ضد أهداف متعددة داخل إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، على منصة "أكس"، إن الضربات انطلقت في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن هذه العمليات تستهدف عددا من الأهداف داخل إيران، مؤكدة أن الضربات تأتي ردا على العدوان غير المبرر والمستمر من جانب إيران.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العمليات العسكرية الجارية تندرج ضمن إجراءات الدفاع عن النفس التي تنفذها القوات الأمريكية.

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