شهدت دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية ثقافية كبرى بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات بين مصر والصين، بحضور السفير الصيني وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والثقافية.

وحضر الاحتفالية الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والوزير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليجية للشؤون الآسيوية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ النائب محمد كمال.

وشارك في الفعالية علي عبد الودود، وحاتم رسلان، عضوا لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والنائب باسل عادل، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والسفراء الأجانب، والفنان حسين فهمي.