أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، صدور قرار المهندسة راندا المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 34 قرية بمركز بني سويف، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة، مع الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.

وأكد محافظ بني سويف أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية وتحديد الامتدادات السكنية الجديدة، بما يسهم في الحد من النمو العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن تحسين البيئة العمرانية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق الأساسية، بما يحقق التيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني على التعاون المثمر مع المحافظة، مشيدًا بجهود إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وما بذلته من أعمال فنية وتنسيقية ومتابعة مستمرة ساهمت في استكمال إجراءات تحديث واعتماد المخططات الاستراتيجية للقرى المستهدفة.

من جانبه، أوضح المهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن أهمية القرار ترجع إلى أن آخر اعتماد للمخططات الاستراتيجية لهذه القرى كان في عام 2014، ما يجعل التحديث الحالي خطوة مهمة لمواكبة المتغيرات العمرانية والتنموية التي شهدتها القرى خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية أنه فور صدور قرار الاعتماد، خاطبت المحافظة وزارة التنمية المحلية لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ34 ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة الهندسية، لافتًا إلى موافقة الوزارة على البدء في إجراءات تحديث تلك المخططات، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.