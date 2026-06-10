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أزمة بين واشنطن ونيودلهي.. الهند تحتج على استهداف أمريكا لناقلة نفط تابعة لها

كتب : وكالات

09:09 م 10/06/2026

أزمة بين واشنطن ونيودلهي.. الهند تحتج

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استدعت الهند، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف نفط تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان، وعلى متنها 24 بحارًا هنديًا.

وقد استدعى ناجاراج نايدو، السكرتير الإضافي لشئون الأمريكيتين في وزارة الشئون الخارجية الهندية، جيسون ميكس، القائم بالأعمال الأمريكي، عقب الهجوم على ناقلة النفط سيتيبيلو، بحسب بيان للخارجية الهندية نقلته صحيفة "إنديا توداي".

وأدانت الخارجية الهندية الهجوم بشدة، وأعربت عن قلقها على سلامة المواطنين الهنود الذين تضرروا من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة: "من بين أفراد الطاقم الهندي الـ 24 الذين كانوا على متن الناقلة، تم إنقاذ 21 هندياً حتى الآن، بينما لا يزال 3 هنود في عداد المفقودين. وتتابع سفارتنا في سلطنة عمان الوضع عن كثب، وتنسق بشكل استباقي مع السلطات العمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، وذلك في إطار عملياتها المتعلقة بتطبيق الحصار المفروض على صادرات النفط الإيرانية.

وقالت القيادة الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، إن ناقلة النفط "سيتيبيلو"، التي ترفع علم بالاو، تعرضت للتعطيل أثناء عبورها خليج عُمان بعد رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف غرفة محركات السفينة.

وأضافت سنتكوم، أن هذه هي ثاني عملية من نوعها خلال يومين ضد سفن قالت إنها انتهكت إجراءات الحصار عبر محاولة نقل النفط من إيران.

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الهند استهداف ناقلة نفط سواحل عمان الحصار الإيراني حرب إيران

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