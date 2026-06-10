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البرلمان الإيراني: من أسقط المروحية الأمريكية في هرمز يستحق التكريم بوصفه بطلًا

كتب : وكالات

02:21 ص 10/06/2026

إبراهيم رضائي

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أشاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، بمن أسقط مروحية أمريكية في مضيق هرمز، مؤكدا أنه يستحق التكريم بوصفه بطلا.

قال رضائي في منشور عبر منصة "إكس": "نُقبّل يد ذلك المحارب الذي أسقط مروحية أمريكية في مضيق هرمز، كما فعل الشهيد نادر مهدوي، ووجّه صفعة أخرى للشيطان، وسنُكرّمه كبطل".

تأتي تصريحات رضائي في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، إذ تستمر المواجهات والتجاذبات العسكرية والسياسية بين إيران والولايات المتحدة في عدد من الملفات الإقليمية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن سترد على الحادث.

وشدد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة بحكم الضرورة سترد على الهجوم، فيما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أن زورقا مسيّرا تابعا للبحرية الأمريكية أنقذ طياري المروحية قبالة سواحل سلطنة عُمان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن التحقيق خلص إلى أن طائرة مسيّرة إيرانية أصابت المروحية الأمريكية وتسببت في سقوطها، وفقا لروسيا اليوم.

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إسقاط مروحية أمريكية مضيق هرمز حرب إيران إبراهيم رضائي إيران وأمريكا

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