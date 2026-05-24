مؤشر جديد للتواصل.. نيويورك تايمز: إيران وافقت على تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:26 ص 24/05/2026

أكد 3 مسؤولين إيرانيين كبار، أن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في مؤشر جديد على اقتراب التوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب في المنطقة، وفقا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب المسؤولين، فإن الاتفاق ينص على وقف القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران والسماح بحرية الملاحة التجارية من دون فرض أي رسوم عبور.

وأضافت الصحيفة، أن القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، التي شكلت أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات، سترحل إلى مرحلة تفاوضية لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما.

كما يتضمن الاتفاق، وفق المصادر نفسها، الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصيغة هي نفسها التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن اتفاق "شبه مكتمل".

وأكد المسؤولون الإيرانيون، الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم نظرا لحساسية المحادثات، أن الوسطاء من باكستان وقطر لعبوا دورا رئيسيا في تسهيل صياغة مسودة الاتفاق، وفقا لسكاي نيوز.

