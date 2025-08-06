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السفير الأمريكي بتل أبيب: ندعم "قرارات إسرائيل الصعبة" بشأن غزة

11:10 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

مايك هوكابي

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واشنطن - (د ب أ)

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي الأربعاء، إن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة لاتخاذ "قرارات صعبة" بينما تدرس ما إذا كانت ستحتل غزة بالكامل في محاولة لتدمير حماس، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سئم من الجهود العقيمة للتوصل إلى صفقة لوقف لإطلاق النار.

وقال هاكابي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء: "لقد أوضح الرئيس تماما أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا علنا هي تصريحات تظهر أن صبره قد نفد من أي شرعية لاتفاق حماس". وأضاف: "لقد استنتج أنهم غير جادين، وأنهم يسعون فقط إلى المماطلة".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن ترامب يدعم الاستيلاء على غزة، قال السفير إن الرئيس "يحترم حق إسرائيل في القيام بما يتعين عليها القيام به لحماية نفسها، وإعادة الأسرى، وإنهاء هذا الأمر". وأضاف "إنه يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها".

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس اجتماعا لكبار أعضاء الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ما وصفه بخطة لتأمين النصر في الحرب التي استمرت 22 شهرا بعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات الهدنة الشهر الماضي.

ويدرس نتنياهو ما إذا كان سينشر القوات الإسرائيلية في 25% من غزة التي تجنبتها القوات سابقا خوفا من إيذاء الأسرى الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك.

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