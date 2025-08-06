رئيس الأركان الإسرائيلي: احتلال غزة بالكامل سيدخلنا في "بئر أسود"

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطة العسكرية المرتقبة تبدأ باحتلال كامل لمدينة غزة، وسيُطلب من سكانها البالغ عددهم نحو 900 ألف نسمة مغادرة المدينة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن العملية ستسبقها أسابيع من التحضيرات اللوجستية لاستيعاب النازحين، مع تخصيص مليار شيكل لإنشاء مراكز جديدة لتوزيع المساعدات، وسط وعود من واشنطن بتوفير غطاء إنساني.

في المقابل، سيعرض رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيرا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من خطورة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن ذلك "سيدخل إسرائيل في بئر أسود يشبه فيتنام".

كما سيناقش المجلس مسألة ضم المنطقة العازلة إلى إسرائيل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الوسطاء يضغطون لوقف خطة احتلال غزة وإعادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وأكد مصدر إسرائيلي أن فرصة العودة للمفاوضات قبل إقرار الخطة "معدومة".