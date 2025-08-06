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إسرائيل: الجيش ينشئ كتيبة مقاتلين احتياط ممن تتجاوز أعمارهم 50 عامًا

09:58 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق للمرة الأولى على إنشاء كتيبة احتياط تضم مقاتلين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما بسبب النقص الحاد في صفوفه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة قد تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي سيناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية، إذ تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.

وأوضحت القناة العبرية، أن من أهداف العملية العسكرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا تشجيعا لخروجهم من قطاع غزة.

في المقابل، ذكرت القناة العبرية، أن هيئة عائلات الأسرى دعت إلى تطويق وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن أكثر من 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا أمنيا ودبلوماسيا يحذرون من أن احتلال غزة خطير وقد ينتهي بفشل مدو.

وذكرت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، أن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وكشفت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.

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