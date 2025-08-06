إعلان

البث العبرية: المجلس الوزاري الإسرائيلي سيوافق غدًا على خطة احتلال غزة

08:45 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

إيال زامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيعرض غدا خطة احتلال غزة أمام الاجتماع الحكومي.

وأكدت البث العبرية، أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي سيوافق غدا على خطة احتلال غزة التي سيعرضها زامير بسبب وجود أغلبية مؤيدة، موضحة أن خطة رئيس الأركان تتضمن احتلال كامل قطاع غزة والعمل في مناطق لم يسبق أن دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب وجود أسرى فيها.

وأشارت البث العبرية، إلى أن زامير قال في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء السياسي الأمني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ ما تقرره القيادة السياسية، مضيفة "خطة رئيس الأركان تتضمن دفع سكان غزة نحو منطقة المواصي مع محاولات لتشجيع الهجرة خارج القطاع".

وأوضحت البث العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يعارض الخطة التي سيقدمها رئيس الأركان لمجلس الوزراء السياسي الأمني بشأن احتلال غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة قد تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي سيناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية، إذ تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.

وأوضحت القناة العبرية، أن من أهداف العملية العسكرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا تشجيعا لخروجهم من قطاع غزة.

في المقابل، ذكرت القناة العبرية، أن هيئة عائلات الأسرى دعت إلى تطويق وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي خطة احتلال غزة المجلس الوزاري الإسرائيلي خطة لاحتلال كامل قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل