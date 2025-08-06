غانا: مقتل وزيري الدفاع والبيئة إثر تحطم مروحية

(أ ب)

أعلنت الحكومة الغانية في بيان، مقتل 8 أشخاص بينهم وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم مروحية عسكرية بمنطقة أشانتي جنوبي البلاد.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن 3 مسؤولين آخرين و3 من أفراد القوات الجوية لقوا مصرعهم في الحادث كذلك.

وفي مؤتمر صحفي، وصف رئيس هيئة أركان الرئيس جون ماهاما، جوليوس ديبرا، الحادث الذي قُتل فيه المسؤولون بمن فيهم وزير الدفاع إدوارد أومان بواما، ووزير البيئة والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد بأنه "مأساة وطنية".

وأضاف ديبرا: "يتقدم الرئيس والحومة بتعازيهما لأسر رفاقنا والجنود الذين لقوا مصرعهم في خدمة البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الغانية فقدان الاتصال بالرادار مع مروحية تابعة لقواتها الجوية.