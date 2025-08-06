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يديعوت أحرونوت: 26 ألف جندي إسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية

12:38 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

جنود الاحتلال

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وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلاً عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، أن نحو26 ألفًا من مصابي الجيش الإسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية، في حين يتلقى ما يقارب 80 ألف مصاب رعاية في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفشي الاضطرابات النفسية والانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي بات يمثل تحديًا كبيرًا أمام المؤسسة العسكرية، في ظل تزايد أعداد المصابين جراء العمليات العسكرية والتوترات الأمنية المستمرة.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش سيلغي أوامر التعبئة التي كانت تُرسل إلى الجنود بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، والتي كانت تقضي باستدعائهم لأداء أربعة أشهر في صفوف الاحتياط.

وجاء قرار الإلغاء، وفقاً للهيئة، بعد أن رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، استدعاء قوات احتياط إضافية في إطار خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما يعكس وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن توسيع نطاق المواجهة الحالية.

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