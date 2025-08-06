تحرك 45 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم لدخول قطاع غزة



وكالات

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية صباح اليوم الأربعاء في التحرك من الجانب المصري من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم التاسع.

وتحركت 45 شاحنة مساعدات إماراتية تحركت إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخول القطاع.

وبعض الشاحنات دخلت بالفعل، فيما تنتظر بعض الشاحنات الأخرى إشارة من الهلال الأحمر المصري من أجل أن تدخل القطاع، إذ أن عدد كبير من الشاحنات يتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتضم الشاحنات مساعدات من جموع الشعب المصري.

وهناك قرابة 5 آلاف شاحنة مساعدات متواجدة في الأراضي المصرية وجاهزة لدخول قطاع غزة، لكن التعطيل يقوم به الجانب الإسرائيلي، إذ أنه رصد اليوم دخول شاحنات محملة بالزيوت والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية، وفقا للغد.

والشاحنات التي تصطف للدخول لمعبر كرم أبو سالم تمتد على مسافة أكثر من 4 كيلومترات، وسط جهود كبيرة للهلال الأحمر المصري، إذ أنه أمس الثلاثاء دخلت 300 شاحنة إلى قطاع غزة.