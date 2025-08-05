باكستان: الفلسطينيون في غزة مخيرون إمّا بالموت جوعًا أو قتلًا

وكالات

قال المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، الثلاثاء، إنه لا بد من الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين مع التأكيد على كارثية الوضع الميداني في غزة.

وأكد أحمد، أن لا مبرر للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، موضحا أن الفلسطينيين مخيرون إما بالموت جوعا أو قتلا خلال انتظار وصول المساعدات.

وشدد أحمد، على أن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس سيحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا "يجب وقف للحرب الوحشية الإسرائيلية ووقف معاناة المدنيين في قطاع غزة".