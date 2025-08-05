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ضمن خطة ترامب.. رواندا تقبل نحو 250 شخصا مرحلا من أمريكا

02:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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كيجالي - (أ ب)

أعلنت حكومة رواندا اليوم الثلاثاء قبول ما يصل إلى 250 شخصا مرحلا من الولايات المتحدة ضمن برنامج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترحيل إلى دول ثالثة.

وتسعى أمريكا لعقد مزيد من الاتفاقيات مع دول أفريقية لاستضافة أشخاص مرحلين ضمن خطة ترامب لطرد ما يقول إنهم دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية" ويعتبرون " الأسوأ على الإطلاق ".

وأكدت المتحدثة باسم حكومة رواندا يولاندي ماكولو التفاصيل في رسالة إلكترونية لوكالة أسوشيتد برس (أب) . ولكنها لم تقدم على الفور جدولا زمنيا لعمليات الترحيل.

ويذكر أن أمريكا أرسلت بالفعل 13 مهاجرا إلى دولتي جنوب السودان و إيسواتيني. كما قامت بترحيل المئات من الفنزويليين وآخرين إلى كوستاريكا والسلفادور وبنما.

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