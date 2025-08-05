القاهرة - (أ ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن انقلاب قارب كان يحمل مهاجرين أفارقة قبالة ساحل اليمن، قبل يومين، أسفر عن وفاة 56 شخصا، وهناك 132 في عداد المفقودين، وذلك في مراجعة لأرقام الضحايا الصادرة في وقت سابق.

ويعد الحادث الحلقة الأحدث في سلسلة من غرق قوارب قبالة ساحل اليمن، مما أسفر عن مقتل المئاتٍ الذين كانوا يحاولون الوصول إلى دول الخليج العربي الغنية أملاً في حياة أفضل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بأن القارب كان يحمل 200 شخص عندما غرق قبالة بلدة شقرة الساحلية في محافظة أبين الجنوبية باليمن.

وقالت المنظمة إن السلطات انتشلت 56 جثة، بينها 14 امرأة، فيما تم إنقاذ 12 رجلاً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدير أمن أبين مساء أمس الاثنين، إن هناك عملية جارية بحثا عن المفقودين، مضيفاً أنه تم انتشال جثة قائد القارب، وهو مواطن يمني، بين 14 جثة أخرى قبالة زنجبار، عاصمة المحافظة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "تُسلّط هذه الحادثة المؤثرة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة مخاطر الهجرة غير النظامية على طول الطريق الشرقي".