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الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم مكثف بالمسيرات فوق مقاطعة روستوف

07:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أعلنت سلطات مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم بطائرات بدون طيار في مناطق بيلايا كاليتفا وتاسينسكي وتشيرتكوفو وميليروفو.

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سلوسار، إن قوات الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة تصدت لهجوم جوي مكثف في المقاطعة وتم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق بيلايا كاليتفا وتاسينسكي وتشيرتكوفو وميليروفو.

وأضاف: "اشتعلت النيران في محطة كهرباء بقرية فيرخينتالوفكا التابعة لمقاطعة ميليروفو، وتم إخماد الحريق الذي امتد على مساحة 500 متر مربع"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "كما اشتعلت النيران في سقيفة بفناء منزل خاص في بلدة تاسينسكايا، وتمت السيطرة على الحريق بسرعة"، مضيفا: "لم يصب أي من الأفراد بأذى".

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