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مصرع وإصابة أكثر من 1015 شخصًا جراء الأمطار في باكستان

03:57 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الأمطار في باكستان

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(وكالات)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية التي بدأت منذ 26 يونيو الماضي تجاوزت 300 قتيل، بينهم 140 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 715 شخصًا بجروح متفاوتة.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقاريرها، أن بين القتلى أيضًا 102 رجل و57 امرأة، مشيرة إلى أن الأمطار والانهيارات أدت إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح التقرير أن نحو 1,676 منزلًا تعرض لأضرار جزئية أو كلية، منها 562 منزلًا دُمر بالكامل، كما فُقد أكثر من 428 رأسًا من الماشية.

وأشارت الهيئة إلى أن معظم الوفيات نتجت عن انهيارات المباني، والغرق، والانهيارات الأرضية، وضربات البرق، والصعق الكهربائي.

من جانبها، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار الأحوال الجوية السيئة، مع هطول أمطار ورياح وعواصف رعدية، قد تكون غزيرة بشكل متفرق، في المناطق الشمالية من البلاد خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

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