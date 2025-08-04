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وفد تقني من الخارجية السورية يصل إلى السودان

10:55 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

وفد تقني سوري يصل إلى السودان لبحث أوضاع الجالية

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دمشق - (د ب أ)

وصل وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الإثنين، إلى السودان، لمناقشة مشاكل السوريين المقيمين في السودان، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن الوفد باشر أعماله بجلسة بناءة مع مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السوداني اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحضور عدد من كبار المسؤولين.

ووفق البيان ، ناقش الجانبان مشاكل السوريين في السودان وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أبدى الجانب السوداني تعاونًا كاملًا.

كما أكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين ، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة السورية ، التي تولت إدارة البلاد تحت رئاسة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ، لتشجيع السوريين الذين فروا من البلاد إبان حكم بشار ، على العودة للبلاد.

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وفد تقني الخارجية السورية السودان سبل تعزيز التعاون
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