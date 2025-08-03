كمبوديا تؤكد التزامها بالتسوية السلمية للنزاع الحدودي مع تايلاند

بنوم بنه – (أ ش أ)

كررت كمبوديا التزامها الثابت بتسوية النزاع مع تايلاند بطريقة سلمية، وذلك في أعقاب تعليقات وزارة الخارجية التايلاندية الأخيرة التي حثت فيها على إجراء مفاوضات ثنائية.

وقال وزير الدولة المتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية تشوم سونري - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وفقا لصحيفة "خمير تايمز" الكمبودية - إن كمبوديا ملتزمة التزاماً راسخاً بحل جميع القضايا مع الجانب التايلاندي بوسائل سلمية وفقاً للقانون الدولي والمبادئ الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2000 بين البلدين والتي تأسست بموجبها لجنة حدودية مشتركة لحل النزاعات الحدودية سلميًا.

وأعرب المتحدث عن أسفه إزاء البيان الصادر عن الجانب التايلاندي، قائلاً إنه "لا يعكس الواقع على الأرض" داعيًا بانكوك إلى مواءمة أقوالها مع أفعال ملموسة وتجنب القيام بسلوك استفزازي والتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية بما في ذلك الإفراج الفوري عن الجنود الكمبوديين المحتجزين حالياً في تايلاند.

وشدد على أن كمبوديا أظهرت باستمرار حسن النية وشاركت بشكل كامل في تنفيذ وقف إطلاق النار، داعيًا الجانب التايلاندي إلى إظهار تصميم حقيقي بشأن البحث عن حلول سلمية من خلال المشاركة في الأطر المتفق عليها بالفعل والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والدخول في حوار على أساس الوثائق المعترف بها بشكل متبادل.