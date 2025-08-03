سلام: لا إصلاح بدون محاسبة.. وسنكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت

وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه من دون عدالة لا معنى للمواطنة وللدولة، وأنه لا إصلاح ولا دولة قانون بدون محاسبة.



وقال سلام، في كلمة له خلال جلسة حواريّة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت اليوم الأحد، إنه لا تسوية على حساب العدالة، موضحًا أن الدولة ستكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.



وأضاف "سندفع قدمًا لإقرار قانون استقلالية القضاء. ولا أحد فوق المساءلة والمحاسبة".



وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة تتمسك ببناء دولة قوية ومستقلة قادرة على إنهاء العدوان الإسرائيلي وفرض سيادتها على أراضيها.



وعلى الرغم من مرور 5 أعوام على إنفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة الآلاف، فإن التحقيق لا يزال جاريًا دون الإعلان عن نتائج نهائية حتى الآن.