تحذيرات أمنية بريطانية من استهداف مواقع يهودية في الإمارات

كتبت- سلمى سمير:

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، تحذيرًا من احتمال استهداف مواقع مرتبطة باليهود أو الإسرائيليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد التوترات الإقليمية".

وفي بيان رسمي قال وزارة الخارجية البريطانية: "في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، قد تصبح المواقع المرتبطة بالإسرائيليين واليهود أهدافًا محتملة لهجمات إرهابية في دولة الإمارات". وأضاف البيان أن "وقف إطلاق النار الذي بدأ بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو لم يُنهِ بعد التداعيات الأمنية، ما يستدعي البقاء على اطلاع دائم والتقيد بإرشادات السفر الرسمية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية للحصول على أحدث التطورات".

ودعت الخارجية البريطانية المواطنين إلى الامتثال الكامل لتعليمات السلطات المحلية، والتحقق من أي تغييرات قد تطرأ على حركة النقل أو إجراءات الطوارئ.

يأتي ذلك بعد أن، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات بإجلاء معظم طاقم بعثاتها الدبلوماسية في الإمارات، بما في ذلك سفارة أبو ظبي وقنصلية دبي، إلى جانب أفراد عائلاتهم، وذلك استنادًا إلى "تحذير أمني ساخن".