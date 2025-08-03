وكالات

رد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الايرانية، على شائعات حول إغلاق السفارات الاجنبية في طهران، مؤكدا أن هذا الإجراء هو حرب نفسية من "غرفة عمليات الصهاينة".

ونفى المكتب الإعلامي للوزارة المزاعم بشأن إغلاق السفارات الأجنبية في طهران، مؤكدا أن "هذا النوع من التلفيقات الإخبارية مصدره بعض حسابات تليجرام التابعة للنظام الصهيوني والمنافقين"، وفقا لسكاي نيوز.

وشدد في بيانه على أن هذا الأمر هو حرب نفسية لغرفة العمليات الإعلامية التابعة للصهاينة، ويتم بهدف إثارة الفتنة ولا أساس له من الصحة.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء كانت إحدى قنوات "تليجرام" قد ادعت سابقا أن بعض الدول الغربية أغلقت سفاراتها في العاصمة الإيرانية طهران.