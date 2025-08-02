العراق ينفي منع دخول السوريين خلال إحياء أربعينية الحسين

بغداد- (د ب أ)

نفت وزارة الداخلية العراقية منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، مؤكدة أن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة".

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري، في بيان نشرته الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، إن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

وأضاف :"وإذ تحث اللجنة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".

يأتي ذلك مع بدء مراسم زيارة أربعينية الحسين التي تحل هذا العام يوم السبت 14 أغسطس الجاري، حيث بدأ توافد أعداد كبيرة من الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء /120كم جنوبي بغداد/.

وتكتظ مدينة كربلاء على مدى أسابيع بجمع غفير من المشاركين في إحياء هذه الشعيرة بمشاركة عشرات الآلاف من الوافدين من دول الخليج وعدد من الدول العربية وإيران والهند وباكستان وبنجلاديش وعدد من الدول الأفريقية والمغتربين العراقيين في البلدان الأوربية.