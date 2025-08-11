إعلان

جيش الاحتلال يٌعلق على اغتيال الصحفي أنس الشريف في غزة.. ماذا قال؟

01:38 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

أنس الشريف (8)

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه اغتال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".

جاء في البيان: "كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس، وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، والتي حاولت قناة الجزيرة التنصل منها تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وقوائم بدورات تدريبية إرهابية، ودليل هواتف، ووثائق راتب للإرهابي، وتقدم دليلًا قاطعًا على أنه يعمل كإرهابي عسكري في حماس بقطاع غزة"، وفقا لسكاي نيوز.

وبحسب التلفزيون الفلسطيني، أسفر القصف الإسرائيلي لخيمة أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عن استشهاد 5 أشخاص بينهم 4 صحفيين.

قال التلفزيون الفلسطيني: إن الشهداء الخمسة بينهم أربعة صحفيين هم الصحفيين: "أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إضافة لإصابة مراسل قناة الكوفية، الصحفي محمد صبح".

