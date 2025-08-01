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متظاهرون في السويداء يرفضون لجنة التحقيق التابعة للحكومة السورية

07:44 م الجمعة 01 أغسطس 2025

السويداء

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(د ب أ)

تظاهر المئات اليوم الجمعة، في أرجاء محافظة السويداء جنوبي سوريا، رافضين لجنة التحقيق الحكومية التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرا، وطالبوا بإجراء تحقيق دولي مستقل في أعمال العنف الأخيرة، وذلك حسبما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان .

ونظّم المتظاهرون وقفات في عدة مناطق من بينها ميدان الكرامة في السويداء، ومدينة شهبا، وقرية سالم، كما أفاد موقع "السويداء 24".

وهتف المحتجون ضد الحكومة وحلفائها المحليين، متهمين إيّاهم بمحاصرة المحافظة، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "لا نثق بكم" و"نطالب بلجنة دولية مستقلة".

وأعلنت الحكومة السورية أمس الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء الأسبوع الماضي .

وأصدر وزير العدل السوري مظهر السوري قرارا يقضي بتشكيل :" لجنة للتحقيق مؤلفة من أربعة قضاة ومحاميين وضابط تحدد مهمتها كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون على أن تنهي مدة عملها خلال ثلاثة أشهر، ويحال من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء".

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