فرنسا تبدأ إسقاط المساعدات جوا على غزة



(د ب أ)

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا أسقطت مساعدات غذائية على قطاع غزة اليوم الجمعة، فيما دعا إسرائيل إلى القيام بالمزيد لمواجهة الجوع الذي يعاني منه الفلسطينيون هناك.

وكتب ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "المساعدات الغذائية الجوية غير كافية. يجب أن تفتح إسرائيل المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل لمواجهة خطر المجاعة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة "فرانس إنفو" إن أربع رحلات جوية من الأردن ستحمل كل منها عشرة أطنان من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

وبدأت ألمانيا أيضا إسقاط مساعدات غذائية على غزة اليوم الجمعة، لتنضم إلى دول أخرى مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة

تأتي هذه الخطوات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى تراجع حاد في المخزون الغذائي والطبي، وسط تحذيرات متكررة من منظمات أممية من "كارثة مجاعة وشيكة" تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة الأطفال والمرضى.