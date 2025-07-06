واشنطن بوست: غارات إسرائيلية قتلت مدنيين وسجناء داخل سجن إيراني

وكالات

كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، عن مقتل مدنيين وسجناء جراء ضربات إسرائيلية على سجن إيفين الإيراني خلال المواجهات الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صور أقمار صناعية تكشف دمارا واسعا في سجن إيفين بطهران جراء القصف الإسرائيلي، موضحة أن من بين القتلى أطفال وموظفون وسجناء داخل السجن.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعليقه للصحيفة الأمريكية، أن سجن إيفين بطهران كان يستخدم لعمليات استخباراتية ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الضربات الإسرائيلية على سجن إيفين بطهران وقعت قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، حيث أصاب مباني إدارية وطبية وزنازين انفرادية داخل السجن.

وصرّحت مصادر، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مداخل سجن إيفين بطهران وقتل مسؤولين كبارا داخله، فيما تظهر صور الأقمار الصناعية احتراق مساحة واسعة من محيط سجن إيفين بطهران جراء القصف الإسرائيلي.