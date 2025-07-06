إعلان

وزير الطاقة الإسرائيلي: نجري المفاوضات مع استخدام القوة النارية

08:02 م الأحد 06 يوليه 2025

إيلي كوهين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة حماس تريد أن يشمل وقف إطلاق النار انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخلف "أكثر مما نقبل به".

وذكر كوهين، أن حماس اشترطت إعادة تنظيم آلية توزيع المساعدات في غزة، معتبرًا أن المفاوضات جديرة بالاهتمام لأن الهدنة ستؤدي إلى الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتابع الوزير الإسرائيلي: "لا توجد وسيلة في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الأحياء"، مضيفًا "المفاوضات ستجري بالتوازي مع استخدامنا القوة النارية ولمدة محدودة".

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة من خلال تكثيف القصف والتدمير وإخلاء الفلسطينيين من شمال القطاع وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبل التوصل لهدنة تنهي الحرب.

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا و136 ألفًا و261 مصابًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي حركة حماس انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخلف وقف إطلاق النار توزيع المساعدات في غزة الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر