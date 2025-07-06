وزير الطاقة الإسرائيلي: نجري المفاوضات مع استخدام القوة النارية

وكالات

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة حماس تريد أن يشمل وقف إطلاق النار انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخلف "أكثر مما نقبل به".

وذكر كوهين، أن حماس اشترطت إعادة تنظيم آلية توزيع المساعدات في غزة، معتبرًا أن المفاوضات جديرة بالاهتمام لأن الهدنة ستؤدي إلى الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتابع الوزير الإسرائيلي: "لا توجد وسيلة في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الأحياء"، مضيفًا "المفاوضات ستجري بالتوازي مع استخدامنا القوة النارية ولمدة محدودة".

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة من خلال تكثيف القصف والتدمير وإخلاء الفلسطينيين من شمال القطاع وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبل التوصل لهدنة تنهي الحرب.

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا و136 ألفًا و261 مصابًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.