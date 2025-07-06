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حكومة غزة: ندين تورط "مؤسسة غزة الإنسانية" في التهجير

03:05 م الأحد 06 يوليو 2025

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وكالات

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تورط مجموعة بوسطن وما تُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" في ما وصفه بـ"مخطط أمريكي إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني".

وحذر الإعلامي الحكومي من استمرار "هذه المشاريع الإجرامية التي تسوق جريمة التهجير القسري كأنها حل إنساني".

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن إجمالي الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 751 شهيدًا وأكثر من 4931 مصابًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات التي توزعها "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.

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حكومة غزة مؤسسة غزة الإنسانية التهجير إسرائيل الشعب الفلسطيني
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