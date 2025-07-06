وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس إقامة "منطقة إنسانية" جنوبي قطاع غزة لتجميع سكان القطاع و"تمكين حكم مدني منزوع السلاح" بعيدًا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقًا لما أوردته القناة العبرية، فإن "المنطقة الإنسانية" ستكون المكان الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع"، بحسب زعمها.

وأدت العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باسم "عربات جدعون" منتصف مايو الماضي في غزة إلى تغيير جذري في التوزيع الديموغرافي للقطاع، إذ يتركز السكان في 3 مناطق ساحلية ضيقة، وهم: غرب مدينة غزة، غرب المحافظة الوسطى، غرب مدينة خان يونس.

وبحسب تقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليًا لا تتجاوز 15% من إجمالي مساحة القطاع المدمر.