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الشرطة الألمانية تعتدي بالضرب على متظاهرين داعمين لغزة- فيديو

09:05 م السبت 05 يوليو 2025

الشرطة الألمانية تعتدي بالضرب على متظاهرين

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وكالات

رغم القيود التي تفرضها السلطات الألمانية على تنظيم أيّة فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة برلين، اليوم السبت، للاحتجاج عن الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو، عناصر الشرطة الألمانية بينما يعتدون على المتظاهرين بالضرب، فضلا عن اعتقال بعضهم.

في الوقت نفسه، التقطت عدسات المستشار الألماني فريدريش ميرتس أثناء وقوفه في شرفة مبنى المستشارية في العاصمة برلين لمشاهدة تظاهرة داعمة لفلسطين، قبل أن يخرج هاتفه ويلتقط صورًا للمتظاهرين.

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القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برلين الشرطة الألمانية
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